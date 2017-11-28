E-5 Otoyolu'nda silahlı saldırı !

:stanbul E-5 otoyolunda sabah saat 09:00 sıralarında seyir halinde giden bir araca 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. D-100 Karayolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde ilerleyen araca silahlı saldırıda bulunan saldırganların eniştelerini ablalarından boşanmak istemesi üzerine vurduğu öne sürüldü.
Avcılar mevkii Ankara istikametinde ilerleyen eniştelerinin aracının önünü kesen 3 kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi.
Yaralı kişi, yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaşanan saldırı sonrası soruşturma başlatıldığı öğrenildi.