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DÜZCE Belediyesi Meydana Rabia Heykeli Dikti!

DÜZCE Belediyesi tarafından Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde yeniden düzenlenen kavşağa 'Rabia heykeli' konuldu.

21 Haziran 2017 Çarşamba 12:33
DÜZCE Belediyesi Meydana Rabia Heykeli Dikti!

DÜZCE Belediyesi tarafından Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde yeniden düzenlenen kavşağa 'Rabia heykeli' konuldu.

Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Keleş, 15 Temmuz darbe girişimi ardından Türk milletinin birliğinin simgesi olan 'Rabia' işaretini ölümsüzleştirdiklerini söyledi. Başkan Keleş, şöyle konuştu:

"15 Temmuz’da yaşadığımız darbe sendromundan sonra bazı şeylerin artık bu ülkede olamayacağını ortaya koyacak bazı sembollere ihtiyacımız var. Bunlardan birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle vurgu yaptığı 'Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet.’ vurgusudur. Bunun bir de simgesel bir işareti de ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi bunu da Düzce’de ölümsüzleştirmek için böyle bir kavşakta hayata geçirdik. Kavşak henüz bitmedi. Altındaki kısmı da yapıldığında daha da güzel olacak. Az ilerde bir kavşak daha var, TOKİ konutlarının önünde. Bu iki kavşak birbirine bağlandığında burası çok büyük bir kavşak haline gelecek."



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