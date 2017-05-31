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Düzce'de Dışarıda ve Araçta Alkol Kullanılması Yasaklandı

Düzce Valiliği huzur ve güvenliğin sağlanması amacı ile dışarıda araç içinde alkol kullanılmasını yasakladı. Yasağa uymayanlar hakkında işlem yapılacak...

31 Mayıs 2017 Çarşamba 17:40
Düzce'de Dışarıda ve Araçta Alkol Kullanılması Yasaklandı

DÜZCE'de, huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla açık alanlarda, boş bina ve inşaatlar ile araç içinde alkol içilmesi valilik kararıyla yasaklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 'Düzce İl Sınırları İçerisinde Açıkta ve Çevreyi Rahatsız Edecek Şekilde Alkol İçilmesinin Engellenmesine Dair Karar', Vali Zülkif Dağlı tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. 30 Mayıs 2017 tarihli kararda şöyle denildi:

"Düzce ili sınırları içerisinde, kamunun istifadesine açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskun mahallerde, karayollarında, umuma mahsus yerlerde veya umumun istirahatine sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda, ibadethaneler ile terk edilen ve kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM'leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri ve benzeri ile nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içerisinde, çevresinde, çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesinin yasaklanarak, bu karara uymayanlar hakkında işlenen fiil başka bir suç oluşturmadığı takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesini ihlalden işlem yapılacaktır."

Yasak kararının, kentte huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılması amacıyla alındığı belirtildi. Söz konusu kararın hukuki dayanağı ise İl İdaresi kanunu, Kabahatler Kanunu, İspirto ve İspirtolu İçecekler İnhisarı Kanunu ile Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu gösterildi.



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