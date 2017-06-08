Duramayan Minibüs Önce Sokakta, Sonra da Girdiği Evde Bir Çocuğu Ezdi

SANCAKTEPE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, önce sokak üzerinde oynayan bir çocuğu ardından duramayarak girdiği evde bir başka çocuğu ezdi. İki çocuk hayatını kaybederken sürücü kaçarak iznini kaybettirdi.



Kaza, Atatürk Mahallesi Filiz Sokak No: 42 önünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 RTB 27 plakalı minibüs, sokak üzerinde oynayan 3-4 çocuğun üzerine doğru ilerledi. Minibüs çarptığı çocuklardan birini önüne katarak bir binaya çarptı. O sırada evde oynayan bir başka çocuk da ezildi.



Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda sokakta ve evde ezilen iki çocuk öldü. Bir çocuk ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Adı belirlenemeyen sürücü kaçarak izni kaybettirdi.



Olay yerine çevik kuvvet polisleri sevk edilerek güvenlik önlemi alındı.