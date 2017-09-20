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Dur ihtarına uymayan arabadan ateş açıldı 1 polis şehit oldu !

İstanbul Gaziosmanpaşa'da polislerin dur ihtarına uymayan arabadan ateş açılması sonucu yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu.Emniyetten konuyla ilgili açıklama yapıldı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 09:26
Dur ihtarına uymayan arabadan ateş açıldı 1 polis şehit oldu !

Olay, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1190 Sokak'ta saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta devriye gezen polis ekibi, içerisinde 2 kişinin bulunduğu 34 BL 1893 plakalı araçtan şüphelenerek durdurmak istedi. 'Dur' ikazına uymayan şüpheliler polislere ateş açarak kaçmaya başladı. 

1 POLİS ŞEHİT ŞEHİT OLDU

Açılan ateş sonucunda 1 polis memuru başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araçtan açılan ateş sonucu yaralanan polis memuru kaldırıldığı Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

ŞÜPHELİLER YAŞANAN KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

Kaçan otomobile ait plakayı tespit eden ekipler yapılan araştırma sonucunda aracın izine Eski Edirne Asfaltı üzerinde rastlandı. Kaçan araç ile polis ekipleri arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Polislerin kaçan otomobilin lastiklerine ateş etmesi sonucu araç kaza yaptı. Aracı bırakarak yaya bir şekilde kaçmaya çalışan 2 şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası bölgeye zırhlı polis araçları sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin cezaevi firarisi diğer şüphelinin ise 23 suç kaydı olduğu öğrenildi.


EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Emniyetten yapılan açıklama şu şekilde:

"20.09.2017 günü saat 00.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1190 sokak üzerinde 5 gece bekçisi, 2 polis memuru 7 görevlimizin şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yaptıkları sırada uygulama noktasına hızla yaklaşan bir aracı durdurmak istemeleri üzerine araç yavaşlamış ancak durmayarak içerisinde bulunan şahıslar araç içerisinden görevlilerimize silahla ateş ederek olay yerinden kaçmışlardır. Araç içerisindeki şahıslara anında karşılık verilmiş ancak açılan ilk ateşte polis memuru Anıl Kaan Aybek yaralanmış, kaldırıldığı Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Olay yerinden kaçan araç ekiplerimizin kovalamacası neticesi Sultangazi İlçesi Habipler Mahallesi Askeri yan yol üzerinde sıkıştırılmış araç içerisindeki şahısların ekiplerimize tekrar silahla ateş etmesi üzerine silah kullanılarak içerisindeki 2 şahıs ve üç tabanca ile birlikte yakalanmış, şüpheliler H.İ.Ş. ve E.Y. tedavileri için hastaneye kaldırılmıştır.

Yapılan incelemede H.İ.Ş. isimli şüpheli şahsın cezaevi firarisi olduğu, Kasten Yaralama, Hırsızlık, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçlarından 23 adet kaydının olduğu; şüpheli E.Y.'nin ise Fuhuşa Teşvik veya Aracılık Etmek ve Yer Temin Etmek suçundan aranıyor olduğu, Kasten Yaralama, Hırsızlık, Görevli Memura Mukavemet, Yağma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Kapkaç suçlarından toplamda 24 adet kaydının olduğu tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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