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'Dur' ihtarına uymadı, polise çarptı!

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, trafik polislerinin denetim yaptığı noktada 'Dur' ihtarına uymayıp, 1 polis memuruna çarpıp kaçan sürücü yakalandı.

15 Haziran 2017 Perşembe 10:30
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarptı!

 DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, trafik polislerinin denetim yaptığı noktada 'Dur' ihtarına uymayıp, 1 polis memuruna çarpıp kaçan sürücü yakalandı. Yaralı polis memuru ise, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında, Pamukkale yolunda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Pamukkale yolunda denetim başlattı. Denetim sırasında polisin 'Dur' ihtarına uymayan Hasan Dorun, yönetimindeki 35 AD 8728 plakalı otomobille,  dubaları ezdikten sonra kendisini durdurmak isteyen polis memuru 47 yaşındaki Sagıp Aydın'a çarparak kaçtı.

Yaralanan Aydın, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan otomobil sürücüsü Dorun ise, kovalamaca sonucu yaklaşık 15 kilometre sonra Bozburun Mahallesi'nde yakalandı.

Yapılan kontrolde 2.0 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Hasan Dorun ile otomobilde bulunan Bilal Akdağ ve Sami Ercan, gözaltına alındı. Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, müdür yardımcıları ve şube müdürleri, hastaneye gelerek polis memurunun durumu hakkında bilgi aldı. Polis memuru Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.



Son Güncelleme: 15.06.2017 10:49
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