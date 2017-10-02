Dünya Çocuk Günü tüm yurtta çoşkuyla kutlandı !

Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Çocuklar Günü bu senede unutulmayarak bir çok yerde çoşkulu bir şekilde kutlandı.Çocuklarımız , geleceğimizdir.Onların en doğru şekilde yetiştirebilmek bizim için en önemli olaydır. Birleşmiş Milletler Örgütü çocuklar arasındaki bağı koparmamak ve bütün çocukları birarada tutmak için 1954 yılında Ekim ayının ilk Pazartesi gününü Dünya Çocuk Günü olarak duyurmuştur.1954 yılından beri Ekim ayının ilk pazartesisi Dünya Çocuklar Günü olarak kutlanmaktadır.Dünya Çocuklar Günü evrensel olduğu için ülkelerde aynı gün kutlanmaktadır.

Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yetim çocukları ziyaret ederek bu güzel günü daha da anlamlandırdı.Onun yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da günün anlam ve önemini belirten bir yazılı açıklamada bulundu.

Erzurum'da ise yıllar boyunca kırsal kesimlerdeki okulları gezerek onlara her türlü destekte bulunan bir grup genç Dünya Çocuklar Günü gerekçesiyle palyaço kılığına girerek sokaklarda dolaştı.Bu organizasyon sayesinde çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.