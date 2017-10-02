Galeriler Videolar
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
103931
ALTIN
145.886
DOLAR
3.5680
STERLİN
4.7351
EURO
4.1910
Ziya Şark Sofrası'nda Şanlıurfa Sıra Geceleri ve Kadınlar Matinesi!
Ziya Şark Sofrası, Şanlıurfa Sıra...
Las Vegas'taki terör saldırısını o örgüt üstlendi !
LasVegas'taki terör saldırısını o örgüt...
Las Vegas Saldırısı ''Yalnız Kurt'' Eylemi mi?
Las Vegas Saldırısı ''Yalnız Kurt''...
Şam'da polis merkezine saldırı oldu!
Son Dakika
Şam'da polis merkezine saldırı oldu!
Savcı'dan Komik Savunma: 'Eskort Kız Beni Dövdü'
Savcı'dan Komik Savunma: 'Eskort Kız...

Dünya Çocuk Günü tüm yurtta çoşkuyla kutlandı !

1 Ekim Dünya Çocuk Günü tüm yurtta çoşku ile kutlandı.Ekim Ayı'nın ilk pazartesi dünya çocuk günü olarak kutlanmaktadır.

02 Ekim 2017 Pazartesi 15:55
Dünya Çocuk Günü tüm yurtta çoşkuyla kutlandı !

Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Çocuklar Günü bu senede unutulmayarak bir çok yerde çoşkulu bir şekilde kutlandı.Çocuklarımız , geleceğimizdir.Onların en doğru şekilde yetiştirebilmek bizim için en önemli olaydır. Birleşmiş Milletler Örgütü çocuklar arasındaki bağı koparmamak ve bütün çocukları birarada tutmak için 1954 yılında Ekim ayının ilk Pazartesi gününü Dünya Çocuk Günü olarak duyurmuştur.1954 yılından beri Ekim ayının ilk pazartesisi Dünya Çocuklar Günü olarak kutlanmaktadır.Dünya Çocuklar Günü evrensel olduğu için ülkelerde aynı gün kutlanmaktadır.

Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yetim çocukları ziyaret ederek bu güzel günü daha da anlamlandırdı.Onun yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da günün anlam ve önemini belirten bir yazılı açıklamada bulundu.

Erzurum'da ise yıllar boyunca kırsal kesimlerdeki okulları gezerek onlara her türlü destekte bulunan bir grup genç Dünya Çocuklar Günü gerekçesiyle palyaço kılığına girerek sokaklarda dolaştı.Bu organizasyon sayesinde çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Son Güncelleme: 02.10.2017 16:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK'dan son dakika açıklaması ; Kandil'e hava harekatı !
TSK'dan son dakika açıklaması ; Kandil'e hava harekatı !
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki saldırı ile ilgili son dakika açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki saldırı ile ilgili son dakika açıklaması
Asker Sınırda Barzani Panikte!
Asker Sınırda Barzani Panikte!
Savcı'dan Komik Savunma: 'Eskort Kız Beni Dövdü'
Savcı'dan Komik Savunma: 'Eskort Kız Beni Dövdü'
Kurtlar Vadisi Kaos Show Tv'de mi Yayınlanacak?
Kurtlar Vadisi Kaos Show Tv'de mi Yayınlanacak?
Meteoroloji uyardı , sel geldi ; Rize'de evler boşaltılıyor !
Meteoroloji uyardı , sel geldi ; Rize'de evler boşaltılıyor !
Makam arabasıyla gündeme gelen Düzce Belediyesi Başkanı istifa etti !
Makam arabasıyla gündeme gelen Düzce Belediyesi Başkanı istifa etti !
Kadınlar, 'Bu Yasalar Böyle Geçmez' Diyerek Meclise Yürüdü
Kadınlar, 'Bu Yasalar Böyle Geçmez' Diyerek Meclise Yürüdü
Emrah Serbes Kötü Olmayı Seçti
Emrah Serbes Kötü Olmayı Seçti
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim