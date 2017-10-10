Düğünden dönen aileye traktör faciası : 1 kişi öldü , 3 kişi de yaralandı !

Denizli'nin Çivrik İlçesi'nde korkunç bir kaza yaşandı.Düğünden dönen ailenin otomobili ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.Olay yerinden kaçan traktör sürücüsü ise evinde gözaltına alındı.

Öğrenilen bilgilere göre gece geç saatlerde düğünden dönen aile Işıklı yolda ilerlerken önlerinden traktöre arkadan çarptı.Çarpma sonucu direksiyon hakimiyetini tamamen kaybeden sürücü arabanın şarampole yuvarlanmasını engelleyemedi.Arabadan yaralı olarak kurtulanların düğündeki akrabalarını araması sonucu yaralılar arabadan çıkartıldı.Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri ilk belirlemelere göre traktör sürücüsünün kazadan sonra olay yerinden kaçtığı yönünde ..