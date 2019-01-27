DÜDEN TURİZMİ OLUŞTU

İZMİR'in Menderes ilçesinde aşırı yağışlar sonrasında tarım arazilerinde oluşan düdenlere vatandaşlar hafta sonu büyük ilgi gösterdi. Düden çevresinde çökme riskine rağmen vatandaşlar fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.

İzmir'de iki hafta önce üç gün aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. Aşırı yağışlar nedeniyle Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının da etkisiyle yer altındaki çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yer altına şelale şeklinde akmaya başlaması ise ilginç görüntülere yol açtı. Geçen süre içinde arazideki suların çekilmesiyle yeni düdenler oluştu. Suların çekilmesiyle düdenler daha net ortaya çıkarken, Cuma gününden bu yana etkili olan yağış nedeniyle düdenlere su akmaya tekrar başladı.

VATANDAŞLAR HAFTA SONU AKIN ETTİ

Düdenlerdeki şelaleyi andıran görüntüleri görmek isteyen vatandaşlar ise Pazar gününü fırsat bilip bölgeye akın etti. Çok sayıda vatandaş araçlarıyla düdenlerin oluştuğu bölgeye geldi. Düdenlerin oluştuğu ilk gün jandarma tarafından çekilen güvenlik şeridine rağmen vatandaşlar fotoğraf çekebilmek için bölgeye girdi. Arazinin çamurlu olması nedeniyle çökme riskine aldırış edilmedi. Düdeni merak ettiği için görmeye geldiğini söyleyen Birgül Mert, "Burayı merak ettik. Karakuyu Köyü’nde yaşışorum" dedi. Cansu Çetin ise, "Ben buraya gelin olarak geldim. Herkes konuşuyordu, merak ettik, görmeye geldik" dedi. Kezban Kayban, "İşten çıktım. Hafta sonu olduğu için İzmir’den geldim" dedi. Televizyonda gördüğü düdenleri canlı olarak görmek için geldiğini ifade eden Ali Sandal ise, "Herkes konuşuyordu düdenleri. Ben de Gölova Köyü'nde oturuyorum merak ettim, arkadaşlarla toplanıp geldik. Biz buna 'kara boğaz' deriz ama bunun ismini değiştirmişler" diye konuştu.

Öte yandan bölgede yaşayanlar düdenler nedeniyle köylerinin meşhur olduğunu kent merkezi ve çevre ilçelerden gelin ve damatların fotoğraf çekimi için düdenlere geldiğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Düdenden görüntüler

- Vatandaşlarla röportaj

- Drone çekimleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Drone: Mehmet CANDAN – Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()