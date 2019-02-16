DRONE'Lİ HIRSIZLARIN 5'İ TUTUKLANDI 

Müslüm SARIYAR / İstanbul

İstanbul ve Bilecik'te yaklaşık 32 kilo altını çalan drone'li hırsılık çetesi üyesi 11 kişi polis operasyonuyla yakalanmıştı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş şube müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından daha önceden tespit edilen adreslere yönelik yapılan baskınlarda biri kadın 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Görüntü Dökümü:

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- Hırsızlık anının güvenlik kamerası

- Operasyondan görüntüler

- Şüphelilerin polis merkezinden çıkışı

16.02.2019 - 13.58 Haber Kodu : 190216102

16.02.2019 - 14.04 Haber Kodu : 190216103