Dove'un ırkçılık içeren reklamı büyük tepki aldı İşte o reklam

Ünlü kozmetik ve temizlik markası olan Dove sosyal medyada paylaştığı reklam vidyosu ile büyük tepkiye yol açtı.Reklamda kahverengi tişört giyen bir siyahi kadın daha sonra tişörtü çıkartarak kızın saçlı beyaz tenli bir kadına dönüşüyor.Paylaşılan bu reklamın ardından aşırı tepki alan Dove için sosyal medyada yüzlerce kişi boykot kararı aldı.Bu gelişmelerin ardından Dove, Twitter'da bir açıklama yaparak "Facebook'ta geçtiğimiz günlerde yayınlanmış olan bir reklamımız bazı hassasiyetleri kaçırdı. Sebep olduğu durumdan derin üzüntü duyuyoruz" diye paylaşım da bulundu.

Dove'un çok konuşulan o reklamı ;