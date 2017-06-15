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Domuzdan Kaçan 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, domuzdan kaçmaya çalışırken fenalaşıp yere yığılan 18 yaşındaki Gökhan Türk, hayatını kaybetti...

15 Haziran 2017 Perşembe 14:37
Domuzdan Kaçan 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, arkadaşıyla gittiği parkta karşılaştığı domuzdan kaçmaya çalışırken fenalaşıp yere yığılan 18 yaşındaki Gökhan Türk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Türk'e kesin ölüm nedeninin tesipiti için otopsi yapılmasına karar verildi.

Bodrum'daki bir alışveriş merkezinde bulunan restoranda garsonluk yapan Gökhan Türk, dün saat 23.00 sıralarında işten çıkıp, arkadaşı Alican Yel ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir parka gitti. Bir süre parkta oturan iki arkadaş, karşılarına çıkan bir yaban domuzunu görünce paniğe kapılıp, kaçmaya başladı. Bu sırada iki arkadaştan Gökhan Türk, bir anda fenalaşıp, yere yığıldı. Bunun üzerine Yel, 112 Acil Servis'i arayıp, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Türk, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türk, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta yaşamını yitiren Türk, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Gökhan Türk'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili soruyturma başlattı.



Son Güncelleme: 15.06.2017 15:11
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