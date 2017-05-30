Galeriler Videolar
İstanbul 16°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
97348
ALTIN
144.113
DOLAR
3.5500
STERLİN
4.5627
EURO
3.9667
2 Kardeş Kazada Can Verdi!
2 Kardeş Kazada Can Verdi!
Güvenlik Önlemi Almadı, İnşaattan Düştü
Güvenlik Önlemi Almadı, İnşaattan Düştü
Ramazanda Ağız Kokusundan Kurtulma Yolları
Ramazanda Ağız Kokusundan Kurtulma Yolları
Manisa Son Depremler : Saruhanlı Merkezli Depremde Son Durum
Manisa Son Depremler : Saruhanlı...
Düzce'de Ramazan Magandaları Gözaltında!
Düzce'de Ramazan Magandaları Gözaltında!

Dolandırıcı Sözde Patronlar Yakalandı!

BURSA'da otomobilini satmak isteyen vatandaşları, tuttukları lüks bürolarda kandırarak dolandırdıkları iddiasıyla 1'i kadın 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

30 Mayıs 2017 Salı 12:39
Dolandırıcı Sözde Patronlar Yakalandı!

Bursa’da, N.O.A. adlı kişi otomobilini satmak için internet üzerinden satış yapan bir siteye ilan verdi. İlanı görerek kendisini araç satış firması patronu olarak tanıtan bir kişi, N.O.A’yı arayarak otomobili satın almak istediğini ve şirket bürosuna gelmesi halinde kendisi ile konuşabileceğini söyledi.

Tarif edilen büroya giden N.O.A., burada, satın alma birimi, satış uzmanı, müdür ve çaycının bulunduğu lüks bir yerle karşılaştı. Sözde araç satış firması patronu, yaptığı görüşmeden sona N.O.A.'nın otomobilini devralmak için notere giderek aracı üzerine aldı.

Bu sırada banka hesabına bakan N.O.A., yatırıldığı söylenen paranın hesapta olmadığını  öğrenince, uyardığı dolandırıcıdan, "merak etme. 'Kısa bir süre içerisinde paranız hesaba yatacak. Biz de bu sırada çay içelim'' diyerek N.O.A.'yı bir kafeteryaya götürdü. Bu sırada, kendisini patron olarak tanıtan kişinin arkadaşları, N.O.A.'dan otomobilin anahtarını 'test sürüşü yapacaklarını' söylerek alırken, sözde patron ise bir süre sonra lavobaya gitme bahenesiyle kaçtı. N.O.A., görüştüğü kişinin gelmemesi ve telefonunu kapatması sonucu dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin daha önceden de çok sayıda suç kayıtları bulunan M.T., M.M., İ.Ö., ve Özbekistan uyruklu kadın M.Y., olduğunu ve satış bürosunun sahte olduğunu tespit etti. Evlerinde gözaltına alınan  şüpheliler, otomobili Kocaeli'de sattıklarını söylediler. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan 4 kişi dolandıcılık suçundan adliyeye sevk edildi.



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'nın KATO Cephaneliği Ele Geçirildi!
PKK'nın KATO Cephaneliği Ele Geçirildi!
ABD, Türkiye'ye Rağmen PYD'ye Silah Verdi!
ABD, Türkiye'ye Rağmen PYD'ye Silah Verdi!
Zırhlı Araca PKK'dan Bombalı Saldırı!
Zırhlı Araca PKK'dan Bombalı Saldırı!
'Darbeciler Kim?' Sorusuna Mehmet Dişli'den Yanıt : Ne Desem Manşet Olur!
'Darbeciler Kim?' Sorusuna Mehmet Dişli'den Yanıt : Ne Desem Manşet Olur!
İntihar Girişimini Sosyal Medyadan Canlı Yayınladılar
İntihar Girişimini Sosyal Medyadan Canlı Yayınladılar
Rodos Adasına Kaçmak İsteyen 7 FETÖ'cü Tutuklandı!
Rodos Adasına Kaçmak İsteyen 7 FETÖ'cü Tutuklandı!
İdil Kültür Merkezi'ne DHKP-C Operasyonu!
İdil Kültür Merkezi'ne DHKP-C Operasyonu!
İş Başvurusunda Tecavüze Tutuklama!
İş Başvurusunda Tecavüze Tutuklama!
Market Çalışanı Başka Marketi Soydu!
Market Çalışanı Başka Marketi Soydu!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim