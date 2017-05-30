Dolandırıcı Sözde Patronlar Yakalandı!

Bursa’da, N.O.A. adlı kişi otomobilini satmak için internet üzerinden satış yapan bir siteye ilan verdi. İlanı görerek kendisini araç satış firması patronu olarak tanıtan bir kişi, N.O.A’yı arayarak otomobili satın almak istediğini ve şirket bürosuna gelmesi halinde kendisi ile konuşabileceğini söyledi.



Tarif edilen büroya giden N.O.A., burada, satın alma birimi, satış uzmanı, müdür ve çaycının bulunduğu lüks bir yerle karşılaştı. Sözde araç satış firması patronu, yaptığı görüşmeden sona N.O.A.'nın otomobilini devralmak için notere giderek aracı üzerine aldı.



Bu sırada banka hesabına bakan N.O.A., yatırıldığı söylenen paranın hesapta olmadığını öğrenince, uyardığı dolandırıcıdan, "merak etme. 'Kısa bir süre içerisinde paranız hesaba yatacak. Biz de bu sırada çay içelim'' diyerek N.O.A.'yı bir kafeteryaya götürdü. Bu sırada, kendisini patron olarak tanıtan kişinin arkadaşları, N.O.A.'dan otomobilin anahtarını 'test sürüşü yapacaklarını' söylerek alırken, sözde patron ise bir süre sonra lavobaya gitme bahenesiyle kaçtı. N.O.A., görüştüğü kişinin gelmemesi ve telefonunu kapatması sonucu dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin daha önceden de çok sayıda suç kayıtları bulunan M.T., M.M., İ.Ö., ve Özbekistan uyruklu kadın M.Y., olduğunu ve satış bürosunun sahte olduğunu tespit etti. Evlerinde gözaltına alınan şüpheliler, otomobili Kocaeli'de sattıklarını söylediler. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan 4 kişi dolandıcılık suçundan adliyeye sevk edildi.