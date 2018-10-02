DOKTORU VURAN ŞÜPHELİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ali AKSOYER/İSTANBUL()

Bahçelievlerde özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman'ı tabancayla vurarak ağır yaralayan 18 yaşındaki hastası Serhat T.'nin ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Şüphelinin ifadesinde doktoru, "Zenginlerin yaşamından çok etkileniyorum. Onları öyle eğlenirken görünce kin besliyorum. Ne yapmam lazım" sorusunun cevabını beğenmeyince öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli, doktorun kendisine "İlaçlarını tam ve zamanında iç geçer" deyip dalga geçtiğini iddia etti.

Bahçelievler'de doktorunu ağır yaraladıktan sonra kısa süre içinde gözaltına alınan 18 yaşındaki Serhat T.'nin polisteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ilk sorgusunda doktorunu kendisiyle dalga geçtiğini düşündüğü için silahla yaraladığını söylediği öğrenildi.

"BENİMLE DALGA GEÇTİ"

18 yaşındaki Serhat T.'nin kendisini sorgulayan polislere, "Doktoruma gittiğimde ona zenginlerin yaşamından etkilendiğimi, onların o eğlence hallerini gördüğümde kin beslemeye başladığımı anlatıp, yardım istedim. Bu duygudan nasıl kurtulabileceğimi sordum. Ancak o benimle alay ederek 'sana yazdığım ilaçları tam ve zamanında içersen kurtulursun" dedi. Kendisiyle dalga geçilmesine çok sinirlendiğini söyleyen Serhat T.'nin silahını çekerek ateş ettiğini anlattığı öğrenildi.

Şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Saldırganın görüntüleri

02.10.2018 - 16.58 Haber Kodu : 181002160