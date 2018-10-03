DOKTORU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL

Bahçelievler'de özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman'ı tabancayla vurarak öldüren 18 yaşındaki Serhat T. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde "Ona bir kaç kez gidip durumumun iyi olmadığını söyledim. Ancak her seferinde bana ilaçlarını iç, geçer dedi. Bunun için onu öldürmeye karar verdim." dediği öğrenildi.

Bahçelievler'de özel bir hastanede dün yaşanan olay sırasında tabancayla vurulan Dr Fikret Hacıosman, ağır yaralanmış, tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti. Polis olayı gerçekleştiren şüpheli Serhat T.'yi kısa sürede yakalamıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Serhat T. adliyeye sevk edildi. Poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden Serhat T.'nin hastalığı sebebiyle geçtiğimiz Mart ayında doktora başvurduğunu ancak aldığı ilaçların kendisini daha kötü yaptığını defalarca doktora anlattığını iddia etti. Bu nedenle bir süre ilaçlarını almayı kestiğini anlatan Serhat T. 'nin bu süreç zarfından da doktorla görüştüklerini anlattı. Doktordan her seferinde "İlaçlarını tam ve zamanında alırsan iyileşirsin" lafını duyduğunu anlatan Serhat T.'nin bu nedenle doktora kızdığını söylediği belirtildi. Serhat T.'nin tedavisini yeniden planlamayan ve ilaçlarını değiştirmeyen doktoru vurduğunu söylediği öğrenildi.

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