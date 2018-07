Doktorlar Bile Şaşırdı!

Gösterilerinde kullandığı ‘kobra’ cinsi yılan tarafından 2 gün önce sağ kolundan ısırılan ve Türkiye’de panzehiri olmadığı için özel uçakla Mısır’a giden illüzyonist Aref Ghafouri’nin tedavisine Kahire Üniversitesine bağlı Qasr El Eyni Hospital’da başlandı. Yılanın ısırdığı sağ kolunda his kaybı yaşayan Ghafouri’ye tedavisi boyunca 24 tüp yılan serumu verileceği kaydedildi.Aref Ghafouri’nin Mısır’a götürülmeden tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki çıkış özeti raporunda ‘yılan zehrinin toksik etkisi’ tanısı koyulduğu kaydedildi. Ghafouri’nin klinik seyrine ilişkin raporda, şu bilgiler yer aldı:“15.07.2018 tarihinde anemneze göre saat 15.00 civarında kobra cinsi olduğu ifade edilen yılan ısırması nedeni ile başka bir dış merkeze başvuran hasta, saat 20.16 civarında hastanemize yönlendirilmiştir. Acil Serviste kol atele alınmış olup, eritem düzeyi işaretlenmiştir. Hastanın sağ ön kol bileğe yakın bölgede ısırığı mevcut olup, hasta Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Özlem Çakın tarafından kabul edilmiştir. Hastanın mevcut ısırığı evre 2 olarak değerlendirilmiş olup sağ ön kolda olup dirseği geçmemektedir. Hastanın nörolojik muayenesi olağandır ve duyu motor defisit bulunmamaktadır. Kraniyal muayene olağandır. Patolojik refleks yoktur. Hastanın kan tablosunda geliş değerlerinde hematotoksisiteye bağlı olası pansitopeni tablosu yoktur. Hastanın ön kolu atele alınıp lezyon bölgesi işaretlenmiş olup, kompartman ve ödem açısından lezyonun ilerleme takibi yapılmaktadır.”

“ISIRILAN BÖLÜMDE HİS KAYBI VAR”

Kobra zehrine karşı Türkiye’de panzehir bulunmadığı aktarılan raporda, “Ülkemizde kobra türüne ait yılan sokmasına karşı venom yoktur. Olası hepatotoksisite ve nörotoksisite açısından hastanın takibi yapılıyor. Hastanın geliş kanlarına göre kontrol kanlarında hemogramda değişim yok. Pansitopenisi yok. Hasta ara ara kollarda bacaklarda yüzde dudak çevresinde uyuşukluk tarifliyor. Motor kayıp yok, vitalleri stabil normotansi (140/90), normokardik (nab 90) satürasyon normal )97), hastanın ön kolu atelde, ödem hiperemi takibi ve kampartman sendromu açısından takibi yapılıyor. Lezyon çevresinde nekroza gitme yok. Ön kolda ödem artmış durumda. Dirsek çevresine yaklaştı. Takiplerinde kobra türü yılanın antidotunun ülkede olmamasından dolayı hastaya venom uygulanamadı. Hastaya kısa sürede kobra ısırığı maruziyetinden dolayı antidotunun uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle hasta yurt dışında antidotunun bulunması üzerine kendi isteğiyle hastaneden çıkmak istemiştir. Hastanın çıkış hemogramı stabil, biyokimyasında kreatin kinaz 230’ten, 659’a ilerlemiş olup, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri diğer kan tetkikleri normaldir ve vitalleri stabil izlenmiştir. Sağ ön kolda şişlik, ödem mevcut, nekroz yok. Hastaya çıkış için tüm bilgiler verilmiş, riskler anlatılmış, kendisinden de yazılı beyan alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

5 SAAT SONRA HASTANEYE GELMİŞ!

Aref Ghafouri’nin, yoğun bakım ünitesinde tedavisini yürüten erişkin Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Özlem Çakın, Aref Ghafouri’nin geçtiğimiz pazar günü hastaneye yılan ısırması şikayetiyle başvurduğunu hatırlattı. Hastanın yılan ısırığının üzerinden 5 saatlik sürenin ardından hastaneye geldiğini kaydeden Çakın, Aref'in durumunun iyi ve bilincinin açık olduğunu kaydetti.

Sağ bileğe yakın bir yerde ısırık izi olduğunu ifade eden Çakın, “8-10 santimetre civarında bir eritim vardı. Hasta ve hasta yakınları evde boğma yöntemini kullanmışlardı. Acil servis doktorlarımız müdahale etti ardından biz olaya müdahil olduk. Genel durumu iyiydi. Kobra yılanı tarafından sokulmuştu” dedi.

PANZEHRİ MISIR’DA

Türkiye'de kobra yılanı panzehirinin bulunmadığını dile getiren Özlem Çakın, “Mısır bölgesinde yaşayan bir yılandı. Panzehiri de özeldi. Hastamızın durumu yoğun bakımda stabil seyretti. Bu tür zehirlenmelerde genelde nörolojik ve kan tablosunda bozukluklarla seyreder. Bizim takibimizde böyle bir durum olmadı. Böbrek, karaciğer ve sık sık kan tahlili tablosuna baktık. Bir sıkıntımız yoktur. İkinci gün bilekteki kızarıklık azaldı ama ödemde bir artış vardı. Diğer bulguları iyiydi. Kas enziminde ılımlı bir yükselme olmuştu” ifadelerine yer verdi.

“MISIR’A KENDİ İSTEĞİ İLE GİTTİ”

Sağlık Bakanlığının Aref Ghafouri’nin tedavi sürecinde yakından ilgilendiğini ve panzehiri bulmak için yoğun çaba harcadığının altını çizen Dr. Özlem Çakın, “Üretici firma ile bağlantıya geçildi. Zehir danışmanı bize yardımcı oldu. Firma artık panzehiri üretmediğini bildirdi. Üretimde olmadığı için belirli ülkelerde panzehirler olduğunu öğrendik. Bu da özellikle yılanın fazla olduğu Mısır'da vardı. Hastanın kendisi tedaviyi olma konusunda ısrarlıydı. Devletimizin de desteği ile Mısır'a sevk edildi” diye konuştu. Çakın, Aref Ghafouri'nin Antalya'da kaldığı süre içinde hiçbir zaman hayatını tehlikeye atacak bir fonksiyonunun olmadığının altını çizdi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTIM, DOKTORLAR ŞAŞIRDI”

Kendisine şu an panzehir verildiğini belirten Aref, Mısır’da da çok zor bulunduğunu ifade etti. Toplam 24 tüp serum verileceğini anlatan Aref, bu serumların da 6 hastaneden toplandığını söyledi. Tedavisinin sürdüğünü ve ölüm tehlikesini atlattığını vurgulayan Aref, “Doktorlar da buna çok şaşırdı. Çünkü normalde 6-7 saat içinde bu zehir öldürüyormuş. Vücudumun bazı bölgelerini hissetmiyorum. Dün yüzümde, gözümde ve boğazımda his kayıpları vardı. Panzehir verilmeye başlandıktan sonra azaldı. Şu anda ayaklarımda ve sokulan elimde his kaybı var. Bir önce iyileşip Türkiye’ye dönmek istiyorum. Ancak buradan ne zaman çıkacağım belli değil” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 13:36