Doktor bıçakla dehşet saçtı , 3 polis yaralandı !

İddialara göre Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde psikolojik sorunları olduğunu öne sürülen 32 yaşındaki doktor Y.A., bıçakla dehşet saçtı.Zonguldak'ta dün gece geç saatlerde korku dolu anlar yaşandı..Zonguldak'ta eli bıçaklı doktoru yakalamak isteyen 3 polis memurunun yaralandığı öğrenildi.

Eli bıçaklı doktoru durdurmak için olay yerine gelen Komiser Orkun D. alnından, polis memuru Uğur G. sol gözünden bıçak darbesiyle, polis memuru Yusuf B. ise kaçmaya çalışan doktor Y.A.'yı yakalamak isterken düşerek yaralandı.Polis ekipleri , aile sağlığı merkezinde doktor olduğu öğrenilenr Y.A.'yı gözaltına almak isterken bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan polis memurları ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.