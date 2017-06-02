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Doğmamış Çocuğunun Katili Olabilir!

Adana'da Murat K, isimli şahıs 5 aylık hamile eşini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadının bebeğini kaybetme riski var...

02 Haziran 2017 Cuma 00:02
Doğmamış Çocuğunun Katili Olabilir!

ADANA'da 25 yaşındaki Murat K., tartıştığı imam nikahlı 5 aylık hamile eşi 23 yaşındaki Suzan Y.'yi darp edip bıçakla yaraladı. Hastanede tedaviye alınan Suzan Y.'nin durumunun iyi olduğu, ancak bebeğini kaybetme tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Murat K. ile imam nikahlı, 5 aylık hamile eşi Suzan Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Murat K., Suzan Y.'yi dövüp, bıçakladı, ardından da ambulans çağırdı. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Suzan Y., tedaviye alındı.

Murak K., hastanede polise, eşinin kendi kendine zarar verdiği söyledi. Suzan Y. de imam nikahlı eşiyle aynı yönde ifade verdi. Ancak doktorların genç kadının sırtındaki yaranın bıçak yarası olduğunu belirlemesi üzerine yeniden Suzan Y.'nin ifadesine başvuruldu. Suzan Y., bu kez imam nikahlı eşinin kendisini darp edip, bıçakladığını söyledi. Bunun üzerine suçunu itiraf eden Murat K., gözaltına alındı.

Kadın doğum servisinde tedavisi süren Suzan Y.'nin durumum iyi olduğu, ancak bebeğinin ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. 



Son Güncelleme: 02.06.2017 00:09
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