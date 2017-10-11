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Doğalgaz Kışın Kesilmeyecek ve 3 Şehire Daha Gidecek!

Antalya'da 8. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin devreye gireceği tarih için 2023'ü hedeflediklerini söyledi. Kışın doğalgaz talebini sağlayabilmek için uygun bir altyapı kurduklarını belirten Albayrak, kışın doğalgaz kesintisi olmaycağını belirtti.

11 Ekim 2017 Çarşamba 12:50
Doğalgaz Kışın Kesilmeyecek ve 3 Şehire Daha Gidecek!

Antalya'da 8. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Mersin Akkuyu’da kurulacak olan Türkiye’nin ilk nükleer santralinin devreye gireceği tarih için 2023'ü hedeflediklerini açıklayarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında açmayı planladıklarını söyledi. 

KIŞIN DOĞALGAZ KESİNTİ OLMAYACAK

En geç önümüzdeki yıl başında Türkiye ve Rusya devlet başkanları düzeyinde temel atılması planlanan santralle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Albayrak, bu kış doğalgazda kesinti olmayacağını da söyledi. 

Soğuk geçen kış aylarında doğalgaz talebinin en yüksek noktaya ulaştığını ve bunu karşılamak için uygun bir altyapı kurduklarını belirten Albayrak, kışın doğalgazda kesinti olmayacığını söyledi. Gelecek yıl son 3 şehire de doğalgaz gideceği duyuruldu.

YEKA İÇİN ADIM ATILACAK

Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde şu anda 2,300 MW'lık bekleyen bir portföy olduğunu söyleyen Albayrak, bu konuda kısa sürede adım atacaklarını ekledi. 

YERLİ KÖMÜRE TEŞVİK

Mümkün olduğu kadar döviz etkisinden arınmış bir enerji piyasasına dönüşüm yapmayı planladıklarını söyleyen Bakan Albayrak, yerli kömür konusunda ise teşvik mekanizmasının 2018 başından itibaren devreye alınacağını duyurdu. Bakan Albayrak, ithal kömür santrallerini de teşvik etmenin önünü açarak, yerliye dönüştürmeyi planladıklarını söyledi. 

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