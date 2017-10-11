Diyarbakır'dan acı haber : 1 şehit !

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde 7 Ekim tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan köy korucusu Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.O tarihten beri tedavisine devam edilen köy korucusu yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

Köy korucusu Bartev , ilçenin yakınlarında bulunan Onbaşılar Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verilecek.

7 Ekim'de bombalı saldırı sonucu İhsan Gür ve Cevat Bilgiç olay yerinde şehit olmuş, korucu Bartev ise yaralanmıştı.