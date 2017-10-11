Galeriler Videolar
İstanbul 20°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
104316
ALTIN
151.886
DOLAR
3.6611
STERLİN
4.8365
EURO
4.3403
Son dakika...İsrail topçu atışlarıyla Gazze'yi vurdu !
Son dakika...İsrail topçu atışlarıyla Gazze'yi...
'Şemdinli Davası' Mahkumları Serbest Bırakıldı
'Şemdinli Davası' Mahkumları Serbest Bırakıldı
İspanyol Bakan, Katalanlar 'Hile' Yapıyor Dedi!
İspanyol Bakan, Katalanlar 'Hile' Yapıyor...
Diyarbakır'dan acı haber : 1 şehit !
Diyarbakır'dan acı haber : 1...
Milli sporcumuza silahlı saldırı ! Bacaklarından vuruldu
Son Dakika
Milli sporcumuza silahlı saldırı !...

Diyarbakır'dan acı haber : 1 şehit !

Diyarbakır'da terör operasyonları devam ediyor.Terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada yaralanan korucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu...

11 Ekim 2017 Çarşamba 13:51
Diyarbakır'dan acı haber : 1 şehit !

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde 7 Ekim tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan köy korucusu  Ankara Gülhane Eğitim ve  Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.O tarihten beri tedavisine devam edilen köy korucusu yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

Köy korucusu Bartev , ilçenin yakınlarında bulunan Onbaşılar Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verilecek.

7 Ekim'de  bombalı saldırı sonucu İhsan Gür ve Cevat Bilgiç olay yerinde  şehit olmuş, korucu Bartev ise yaralanmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Şemdinli Davası' Mahkumları Serbest Bırakıldı
'Şemdinli Davası' Mahkumları Serbest Bırakıldı
PKK'nın Hedefindeki Korucular: 'Şehit Olacağımızı Biliyoruz'
PKK'nın Hedefindeki Korucular: 'Şehit Olacağımızı Biliyoruz'
ABD, Fethullah Gülen İçin "HENÜZ MASUM" Dedi!
ABD, Fethullah Gülen İçin "HENÜZ MASUM" Dedi!
Doğalgaz Kışın Kesilmeyecek ve 3 Şehire Daha Gidecek!
Doğalgaz Kışın Kesilmeyecek ve 3 Şehire Daha Gidecek!
Teröristler Böyle Mezun Oldu!
Teröristler Böyle Mezun Oldu!
Eğlence Merkezine Baskın Yapıldı, Bin 65 Şişe Kaçak İçki Çıktı!
Eğlence Merkezine Baskın Yapıldı, Bin 65 Şişe Kaçak İçki Çıktı!
Hakkari'de taciz ateşi açan teröristler öldürüldü !
Hakkari'de taciz ateşi açan teröristler öldürüldü !
Aydın'da domuzlar trafiği felç etti !
Aydın'da domuzlar trafiği felç etti !
TÜPRAŞ'da patlama: 4 ölü, 2 yaralı
TÜPRAŞ'da patlama: 4 ölü, 2 yaralı
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim