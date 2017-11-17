Diyarbakır'daki çatışmada 2 terörist öldürdüldü !

Dün gece geç saatlerinde Diyarbakır'ın Hazro ilçesi kırsalında PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 teröristin öldürüldüğü ve 1 teröristin de sağ olarak ele geçirildiği açıklandı.Diyarbakır'ın Hazro ve Bismil ilçeleri kırsalında yürütülen geniş çaplı operasyonlar kapsamında terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel döküman ve mühimmat ele geçirildiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

" Diyarbakır İli Hazro ilçesi Kırmataş Köyü mülki sınırları içerisinde teşkil edilen Şok Yol Kontrol ve Arama Noktasında 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 18.30 sıralarında BTÖ mensupları ile sağlanan silahlı çatışma sonucunda; Silvan ilçe merkezinde 03 Ekim 2017 tarihinde J.Uzm.Onb. Mehmet KIZILCA’nın şehit edilmesi olayının faili Xebat (K) Tanış MEMİŞ isimli terörist ile birlikte (2) BTÖ mensubu ölü, (1) terörist işbirlikçisi sağ olarak, (2) adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf., (8) adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf. şarjörü, (240) adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf. fişeği, (1) adet tabanca ve (1) adet el bombası ile birlikte ele geçirilmiştir. Hazro C.Başsavcılığına bilgi verilmesini müteakip, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat, malzemeler ile teröristlerce kullanılan (1) adet araç muhafaza altına alınarak soruşturma işlemlerine başlanılmıştır." ifadeleri kullanılmıştır.