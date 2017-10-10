Dİyarbakır'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Diyarbakır'da geniş kapsamlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Diyarbakır'ın 10 ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 'ByLock' kullandıkları belirlenen farklı mesleklere sahip 24 kişi gözaltına alındı. 'ByLock' kullandıkları belirlenen 23 kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada terör örgütü FETÖ/PDY'nin haberleşme portalı olan 'ByLock'u kullandıkları belirlenen kişiler için 10 ilçede eş zamanlı operasyonlar yapıldığı bildirildi.Aralarında doktor , öğretmen ve güvenlik görevlisi de bulunan 23 kişi için ise arama çalışmalarının devam edildiği bildirildi.