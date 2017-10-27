Diyarbakır'da terör operasyonu : 3 terörist öldürüldü !

Diyarbakır'da terör operasyonlar devam ediyor.Dün gece geç saatlerinde Kulp ilçesi Yaylak köyü sınırları içerisinde başlatılan geniş çaplı operasyonlarda sabaha karşı saat 07:00 sularında teröristlerle sıcak temas sağlandı.Çıkan çatışmalar sonucunda 1'si kadın 3 teröristin öldürüldüğü açıklandı.Çatışmalar sonrasında bölgede başlatılan arama çalışmalarında 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 şarjör, 420 fişek, dürbün, 3 hücum yeleği ve 2 el bombası ele geçirildiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Valilik'ten yapılan açıklamada bölgede terör örgütlerine karşı operasyonların tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.