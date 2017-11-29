Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ! Operasyonlar sürüyor

Tüm yurtta terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.Diyarbakır'da terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar çerçevesinde bazı köy ve ilçelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Konuyla ilgili olarak Diyarbakır Valiliği son dakika açıklamalarda bulundu.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ AÇIKLAMA

İlimiz Silvan, Hazro, Kocaköy, Kulp ve Lice ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.



Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Ortaç, Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Kutlu, Oyuklu, Türeli, Tepe, Budak, Dallıca, Sığınak, Kıyıköy, Çıralı, Kıpçak, Zümrüt ve Damar köyleri), (Kulp ilçesine bağlı olan; Kamışlı, Çukurca, Akbulak, Demirli, Bayırköy, Düzce, Temren, Güleç, Taşköprü ve Barın köyleri), (Hazro ilçesine bağlı olan; Gözebaşı, Sarıerik, Çitlibahçe, Meşebağları, Kırmataş, Terdöken ve Kavaklıboğaz köyleri), (Silvan ilçesine bağlı olan; Dolaplıdere, Dağcılar, Mutluca ve Çaldere köyleri), (Kocaköy ilçesine bağlı olan; Boyunlu, Arkbaşı ve Tepecik köyleri 29 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 05.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır.