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Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı bazı mezralarında yürütülen operasyon neticesinde, sivil halka zarar gelmemesi için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

08 Eylül 2017 Cuma 15:01
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Lice Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin dağlık ve ormanlık alanında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanları ile uçaksavar mevzilerini tahrip etmek amacıyla Dibek Mahallesi bölgesinde operasyon planlandığı belirtildi. 

Sivil halk canlı kalkan olmaya zorlanabilir

Açıklamada, bölücü terör örgütü ve müzahir kesim tarafından, icra edilecek operasyon esnasında ve sonrasında, halkın provoke edilerek, operasyon bölgesinde canlı kalkan, propaganda, basın açıklamaları ve sivil itaatsizlik türü eylemlerin gerçekleştirileceğinin, muhtemel çatışmalar sırasında sivil halkın canlı kalkan olmaya zorlanabileceğinin, operasyon bölgesine getirilecek bomba yüklü araçlarla güvenlik güçlerinin bulunduğu noktalara yakın bölgelerde patlatmak suretiyle zayiat verdirebileceklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı

Ayrıca, aynı çevrelerin zorla bölgeye yönlendirdikleri sivil halka yönelik fedai tarzında eylemler gerçekleştirebileceklerinin ve kendilerini uluslararası ortamda haklı çıkarmaya yönelik sivil halkın zarar görmesini sağlamayı amaçlayarak, halkı siper olarak kullanma arayışı içerisinde olabileceğinin değerlendirildiğini bildirildiği açıklamada, bu nedenlerle halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Dibek Mahallesi ve bağlı Çiğdem ile Kore mezralarında saat 12.20 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Bölgede sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

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