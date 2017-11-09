Diyarbakır'da korkunç kaza : Çok sayıda yaralı var !

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde meydana gelen korkunç kazada 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.Diyarbakır'dan Lice ilçesine öğretmenleri taşıdığı öğrenilen servisinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandığı öğrenildi.

Lice'deki okullarda görevli olan öğretmenleri her sabah Diyarbakır'dan Lice'ye götürüp getiren servis bugün kaza yaptı.Kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucun minübüsün şarampole yuvarlandığı öğrenildi.Araçta bulunan 9 öğretmen ve sürücü dahil 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yoldan geçen vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri intikal etti.