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Diyarbakır'da hastanede yangın Hastalar tahliye ediliyor

Akşam saatlerinde gelen son dakika bilgilerine göre Diyarbakır'da hastanede çocuk ve kadın doğum bölümünde yangın çıktığı öğrenildi.

08 Ekim 2017 Pazar 19:45
Diyarbakır'da hastanede yangın Hastalar tahliye ediliyor

Diyarbakır'da akşam saatlerinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesinde yangın çıktı.Büyük paniğe neden olan yangında neyseki can kaybı yaşanmadı.

Olayı çok geçmeden farkeden çalışanlar hemen itfaiyeyi arayarak büyük bir facianın da önüne geçmiş oldu.Hastanede bulunan hastalar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldılar.

Yangını söndürme çalışmaları sürerken gökyüzüne yükselen dumanlar yangının ne kadar büyük olduğunu gösterdi.Bu arada izinde olan diğer hastane çalışanlarıda olay yerindeki hastalarla ilgilenmesi için hastaneye çağrıldı.

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