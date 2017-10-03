Diyarbakır'da hain terör saldırısı ; 1 asker şehit oldu !

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde arabasına binmek üzereyken pkklı teröristler tarafından silahla vurulan bir uzman çavuş ağır yaralandı.Durumu ağır olan uzman çavuş hemen hastaneye kaldırıldı.Hastaneden gelen son dakika haberine göre uzman çavuş şehit oldu.

Gelen bilgilere göre Diyarbakır'da anayolda araçtan inen jandarma uzman çavuşa pkklı teröristler tarafından ateş açıldı.Saldırı sonrası vücuduna 6 mermi isabet eden ve ağır yaralanan jandarma uzman çavuşun kaldırıldığı hastaneden şehit olduğu öğrenildi.

Çevrede kaçan teröristler için geniş çaplı operasyonlar başlatıldı.