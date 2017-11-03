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Diyarbakır'da hain saldırı : 1 polis şehit , 9 polis yaralı !

Bu sabah saatlerinde Diyarbakır'dan acı haber geldi ...Bu sabah saatlerinde Güvenlik güçleri ile PKK'lı terörisler arasında çıkan çatışmada 1 polis memuru şehit oldu , 9 polis memuru da yaralandı.Olayla ilgili Dİyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi.

03 Kasım 2017 Cuma 09:37
Diyarbakır'da hain saldırı : 1 polis şehit , 9 polis yaralı !

Dün Hakkari'den gelen acı haberlerin ardından bu sabah erken saatler itibariyle yurdun her bölgesinde geniş kapsamlı terör operasyonları başlatıldı.Bu sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonları sonrasında 1 polis memurunun şehit , 9 polis memurunun ise yaralandığını öğrenildi.

Terör örgütü PKK'nın hücre evi olduğu öğrenilen bir eve yapılan baskında pkklı terörist de ölü olarak ele  geçirildi.Tam baskın esnasında içeriden atılan el bombaları sonucuda 1 polis şehit olurken , 9 polisinde yaralandığı öğrenildi.Bölgeye çok sayıda ambulans intikal ederken , geniş çaplı terör operasyonlarıda da devam ediyor.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yapılan istihbarı çalışmalarda PKK KCK terör örgütünün YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen adreslere 03.11.2017 günü saat 06.00 sıralarında  gerçekleştirilen operasyon kapsamında; PKK/KCK mensubu bir şahsın yakalanabilmesi amacı ile Kayapınar Huzurevleri Mahallesinde bulunan bir adrese güvenlik güçlerimiz tarafından giriş yapıldığı esnada çatışma çıkmış, çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere toplam 10 güvenlik görevlimiz  yaralanmıştır.
Yaralılar Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, ağır yaralanan güvenlik görevlimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Meydana gelen çatışma sonucunda PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Şehit güvenlik görevlimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyoruz. 
Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terör ve teröristle yapılan mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
 
 DİYARBAKIR VALİLİĞİ

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