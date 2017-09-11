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Diyarbakır'da çocuğa tacizde bulunan askere 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi !

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşanan bu iğrenç olayda 21 yaşındaki jandarma er H.Ö'ye 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi .

11 Eylül 2017 Pazartesi 11:21
Diyarbakır'da çocuğa tacizde bulunan askere 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi !

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; olay 2015 yılı Nisan ayından itibaren Lice ilçesinde bulunan 1'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı vardiya misafirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre misafirhanenin resepsiyonunda askerliğini yapan 21 yaşındaki Jandarma Er H.Ö., misafirhanede ailesi ile birlikte kalan 8 yaşındaki kız çocuğunu kucağına oturtup, öperek ve kasık bölgesine dokunarak cinsel istismarda bulundu. Küçük çocuğun annesinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli H.Ö. tutuklandı. İddianamede şüphelinin, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 36 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ceza 3 kez artırıldı, indirim uygulanmadı

İddianamenin kabul edilmesinin ardından H.Ö.'nün tutuklu olarak yargılaması Diyarbkır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada savunması alınan sanık H.Ö., askerde komutanın telefonunu çaldığı için kendisine iftira atıldığını öne sürerek, suçlamaları reddetti. Kararını açıklayan mahkeme, H.Ö.'yü 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın suç işleme eğilimi ve iyi halli görülmeyişi nedeniyle ceza oranında indirim yapmayan mahkeme, suçun zincirleme olarak işlenmesi nedeniyle 3 kez ceza artırımı yaptı.

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