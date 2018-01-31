Diyarbakır'da arazi kavgası ; 4 ölü , 7 yaralı !

Diyarbakar'ın Eğil ilçesine bağlı Oyalı Mahallesi Amman mezrası ile Dere Mahallesi Ket mezrasında yaşayanlar arasında sabah saatlerinde arazi mevzusu yüzünden tartışma çıktı.Silahların da kullanıldığı kavgada Leyla Bekil (28), Abdurrazak Bekil (57) ve Cebrail korkmaz (41) ile Akif Can (25) öldü, 7 kişi de yaralandı.

Son dakika edinilen bilgilere göre Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yaşayanlar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavga sonucunda 4 kişinin öldüğü , 7 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, kavganın çıktığı bölgede çok sayıda merminin isabet ettiği 21 FP 245 plakalı bir minibüs ile Diyarbakır’daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirdi.

Jandarma bölgede ve hastanede güvenlik önlemlerini artırdı.