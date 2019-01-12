DİYARBAKIR'DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesi Bozbağlar köyü kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerinde silah ve mühimmat ele geçirildi.  DİYARBAKIR,()  

DİYARBAKIR'DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesi Bozbağlar köyü kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerinde silah ve mühimmat ele geçirildi. 

DİYARBAKIR,()
 

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