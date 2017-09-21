Diyanet'ten 'Kutlu Doğum Haftası' açıklaması ! Kutlu Doğum Haftası ne zaman ?



Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, Kutlu Doğum Haftası bundan sonra Mevlid Kandili ile aynı hafta kutlanacağı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yeryüzünü teşrifleriyle insanlığın istikbalini aydınlatan, hicretiyle medeniyet kuran Hz. Peygamberin (SAV) doğum günü Mevlid-i Nebi (12 Rebiulevvel), hicretle başlayan medeniyet inşasını daha iyi anlamak adına, bir hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında, önemli etkinlikler ve özellikle gençlerimize yönelik programlarla ihya edilecektir" dedi.