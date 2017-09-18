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Diyanet'te yeni dönem resmen başladı Ali Erbaş, devir teslim töreninde konuşuyor !

Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş devir teslim töreninde açıklamalarda bulundu.İşte Prof. Dr. Ali Erbaş'ın o açıklamaları ..

18 Eylül 2017 Pazartesi 14:48
Diyanet'te yeni dönem resmen başladı Ali Erbaş, devir teslim töreninde konuşuyor !

Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Ali Erbaş, devir teslim törenindeki konuşmasına, "Her karış toprağı şüheda kanı ile sulanmış vatanımızın dört bir köşesinden, mihrapta kıyama duran imam hatiplerimize, dinimizin manevi huzurunu insanımıza taşıyan müftülerimize, kuran kursu öğrencilerimizden eğitim görevlilerimize, dünyanın dört bir yanındaki maneviyat elçilerine velhasıl bu şerefli görevin ağır sorumluluğunu birlikte taşıyacağımız teşkilatımıza selam ve sevgilerimi sunuyor, hayır dualarını bekliyorum" diyerek başladı.

Prof. Dr. Ali Erbaş konuşmasında şunları kaydetti:

Başkanlığımız yapıcı, kolaylaştırıcı, açık, net ve sarih bir üslup esaslı bir hizmet tarzıyla düşünce ve beyin işgalcilerine karşı tüm vatanadşlarımızın din güvenliğini sağlamaya devam edecek. Başkanlığımız işgalci ve sömürgeci küresel güçlerin dünyamızı göç ve ızdırap yurduna çevirerek kaosa sürüklediği başta Arakan olmak üzere dünyadaki bütün mazlum halklara devletimizle birlikte nusret elini uzatmaya devam edecektir.

Başkanlığımız İHL'ler ve İlahiyat Fakülteleri ile işbirliğini daha da geliştirecek. FETÖ'nün genç beyinleri sömürerek, gizemli ve bulanık din anlayışı ile oluşturduğu hasarı onarmak için şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için umut olan dua alan örnek teşkilatımızın dağınık zihinleri toplamaya, ümmetin dirilişini sağlamak için her zamankinden daha çok çalışmamız gerekiyor.

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