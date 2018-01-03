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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'erken evlilik' açıklaması !

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri'nin kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri şeklinde açıklamada bulunduğuna dair haberlerin asılsız olduğunu bildiren bir açıklama yayınladı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:33
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'erken evlilik' açıklaması !

Dün bazı basın organlarında gündeme getirilen ve büyük tepki çeken haberlerle ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.Diyanet İşleri Başkanlığı ,kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde açıklamada bulunduğuna dair haberlerin asılsız olduğu ve kesinlikle gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığının kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde açıklamada bulunduğuna dair haberler asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Dini Kavramlar Sözlüğü adlı yayınımızdaki tanım ve maddelerin çarpıtılmasıyla böyle bir iddia üretmek iyi niyetle izah edilemez.

Kız çocuklarını anne olma ve aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan, psikolojik ve biyolojik olgunluğa erişmeden evlendirmek, nikâhta rıza ve irade hürriyetini şart koşan İslam dini ile bağdaşmaz.

Nitekim Başkanlığımız, tarihi boyunca erken yaşta evliliklere asla onay vermemiştir, vermeyecektir.

Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen Din Şuraları ve İl Müftüleri Seminerleri gibi üst düzey toplantıların Sonuç Bildirgelerinde, kız çocuklarını erken yaşta evlendirmenin asla dini referanslarla desteklenemeyeceği defalarca kayda geçirilmiştir. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun görüşü de bu yöndedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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