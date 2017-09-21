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Diyanet İşleri açıkladı: Kutlu doğum haftası ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kutlu doğum haftası etkinliklerine ilişkin olarak alınan yeni kararı açıklayarak, etkinlikler artık Mevlid Kandili ile aynı haftada düzenleneceğini söyledi.

21 Eylül 2017 Perşembe 14:42
Diyanet İşleri açıkladı: Kutlu doğum haftası ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kutlu doğum haftası etkinliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mevlid Kandili ile aynı hafta düzenlenecek.

Kutlu Doğum Haftası bu yıl 29 Kasım haftasında kutlanacak. Tarih Mevlid Kandili'ne göre belirlenecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yeryüzünü teşrifleriyle insanlığın istikbalini aydınlatan, hicretiyle medeniyet kuran Hz. Peygamberin (SAV) doğum günü Mevlid-i Nebi (12 Rebiulevvel), hicretle başlayan medeniyet inşasını daha iyi anlamak adına bir hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında önemli etkinlikler ve özellikle gençlerimize yönelik programlarla ihya edilecektir" dedi.

Son Güncelleme: 21.09.2017 15:59
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