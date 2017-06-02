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Diyaliz Merkezinde F Serisi 1 Dolarlar Bulundu

Aksaray'da FETÖ operasyonları kapsamında operasyon yapılan bir diyaliz merkezinde F serisi 1 dolarlar bulundu...

02 Haziran 2017 Cuma 11:52
Diyaliz Merkezinde F Serisi 1 Dolarlar Bulundu

AKSARAY merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bir diyaliz merkezinde yapılan aramada ise çelik kasa içinde, 'F' serisi olduğu belirtilen 1 dolarlık 15 banknot çıktı. 

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik başta Aksaray olmak üzere Niğde ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgüte finans sağladığı ve devlet aleyhine nitelikli dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında maliye ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de eşlik ettiği Aksaray'daki bir diyaliz merkezinde yapılan aramada ise, işyerindeki çelik kasadan 'F' serisi olduğu belirtilen 15 adet 1 dolar çıktı. Diyaliz merkezindeki çok sayıdaki ilaç ve evraka da el konuldu.



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