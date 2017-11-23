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Diyabakır'da son dakika sokağa çıkma yasağı !
Diyabakır'da son dakika sokağa çıkma...

Diyabakır'da son dakika sokağa çıkma yasağı !

Diyabakır'da son dakika sokağa çıkma geldi.Son dakika gelen bilgilere göre bölgedeki terör operasyonlarının artması ve tüm hızıyla devam etmesi sebebiyle Diyarbakır Silvan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildilği açıklandı.Diyarbakır Valiliği konuyla ilgil olarak açıklamalarda bulundu.

23 Kasım 2017 Perşembe 10:31
Diyabakır'da son dakika sokağa çıkma yasağı !

Diyabakır'da son dakika sokağa çıkma geldiği açıklandı.Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da devam eden terör operasyonlarının daha verimli halde sürdürülebilmesi için sokağa çıkma yasağı geldi.Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'ne bağlı aÇldere Mahallesi ve Kaso beldesinde  terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon çerçevesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İlimiz Silvan ilçesi mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Silvan ilçesine bağlı olan;  Çaldere Mahallesi ve Kaso mezrasında )

23 Kasım 2017 Perşembe günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır.

Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.

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