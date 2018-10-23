Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Görüş ve uyarılarımız, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Hükümetinin "Yunan Karasularını" kademeli olarak 12 Deniz miline genişletme planına dair soruya, "İki ülkenin karşılıklı kıyılarının bulunduğu Ege'ye yönelik, ikili mutabakatın olmadığı adımlara müsamaha göstermemiz mümkün değildir.Yüce Meclisimizin 8 Haziran 1995 tarihli bildirisi bu bağlamda gerekli siyasi ikazı havi olup, geçerliliğini bugün de korumaktadır. Konuya ilişkin görüş ve uyarılarımız, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir" diye yanıt verdi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Hükümetinin "Yunan Karasularını" kademeli olarak 12 Deniz miline genişletme planına dair soruya şu yanıtı verdi: "Yunanistan Dışişleri eski Bakanı Kocias ve Başbakan ve yeni Dışişleri Bakanı Çipras’ın Yunan karasularının kademeli olarak genişletilmesine yönelik planlar hakkındaki açıklamalarını ve bağlantılı haberleri takip ettik. İki ülkenin karşılıklı kıyılarının bulunduğu Ege’ye yönelik, ikili mutabakatın olmadığı adımlara müsamaha göstermemiz mümkün değildir.Yüce Meclisimizin 8 Haziran 1995 tarihli bildirisi bu bağlamda gerekli siyasi ikazı havi olup, geçerliliğini bugün de korumaktadır. Konuya ilişkin görüş ve uyarılarımız, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir."



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