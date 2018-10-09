DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: SORUŞTURMA ÇERÇEVESİNDE KONSOLOSLUK BİNASINDA İNCELEME YAPILACAKTIR

Haber: İstanbul

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili "Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır" denildi.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili gelişmeler, olayın gerçekleştiği günden itibaren yargı, emniyet ve istihbarat birimlerimizce yakından takip edilmektedir. Adıgeçenin akıbetinin tespiti amacıyla ilgili makamlarımızca başlatılan soruşturma yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunmakla birlikte, diplomatik misyon şefinin muvafakatiyle konsolosluk binasında evsahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabilmektedir. Suudi makamları işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır.

