Dışişleri Bakanlığı'ndan referandum açıklaması :'Harekete geçeriz ! '

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Irak'taki referandumla ilgili bu Sabah bir açıklama yaptı. Referandumun tanınmayacağını ve bir güvenlik ihlali durumunda Türkiye'nin harekete geçeceğini belirten Dışişleri, Kuzey Irak'a yönelik seyahat uyarısını da Duhok, Erbil ve Süleymaniye olarak genişletti. Ankara, Kuzey Irak'taki Türkiye vatandaşlarının bölgeden ayrılmasını istedi.

Açıklama şöyle:

"IKBY’de bugün (25 Eylül) düzenlenen referandum sonuçları bakımından yok hükmündedir. Gerek uluslarası hukuk, gerek Irak anayasası bakımından her türlü hukuki temelden ve meşruiyetten yoksun olan bu girişimi tanımıyoruz.

Türkiye’nin ve uluslararası toplumun tüm uyarılarına rağmen referanduma gitmekte ısrar eden ve sadece Irak'ın değil tüm bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye atan IKB Yönetiminin bu sağduyudan uzak teşebbüsünü esefle karşılıyoruz.

Türkiye, IKBY’nin referandum konusunda sergilediği vahim hatanın bedeli olacağını her vesileyle vurgulamış, bu çerçevede, 22 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve hemen ardından gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında IKBY’ye karşı uygulanacak yaptırımları belirlemiştir.

Tüm uluslararası toplumun ve özellikle bölgesel ülkelerin referandum konusunda ortaya koydukları tutarlı yaklaşımı bundan sonra da sürdürmeleri ve bu gayrimeşru girişimin sonuçlarını tanımaktan kaçınmaları önem taşımaktadır.

IKBY liderliğinin bundan sonraki süreçte sağduyulu bir çizgiye dönmesi ve kısa dönemli siyasi çıkarlar ve ütopik emeller peşinde koşmak yerine tüm Irak halkının uzun dönemli huzur ve refahını gözeten bir siyaset benimsemesi temel bir gerekliliktir.

Referandumu izleyen dönemde ortaya çıkacak ortamı istismar etmek isteyebilecek bazı Radikal unsurların ve teröristlerin milli güvenliğimizi hedef alan eylemlere kalkışması halinde ve Irak genelinde milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdit karşısında uluslararası hukuktan ve TBMM’nin verdiği yetkiden kaynaklanan tüm önlemleri alacağımızı bir kere daha vurguluyoruz."

ZORUNLU OLMAYANLAR AYRILSIN!

Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarısıyla ilgili açıklaması ise şöyle:

"Irak’taki hassas güvenlik koşulları doğrultusunda anılan ülkeye seyahat edecek olan veya halihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımıza yönelik son uyarımız 18 Ekim 2016 tarihinde yapılmıştı. Diğer taraftan, IKBY’nin 25 Eylül 2017 tarihinde düzenlediği referandumun Irak’ta yeni belirsizliklere, güvenlik sorunlarına ve çatışmalara yol açması tehlikesi bulunmaktadır.

Referandumun neden olacağı istikrarsızlığı istismar edecek bazı radikal grupların ve terör örgütlerinin ülkemizin IKBY dahil Irak’taki çıkarlarını hedef almaları muhtemeldir.

Bu itibarla, Irak’ın IKBY dışındaki vilayetleri için yapılan yukarıda kayıtlı seyahat uyarısının IKBY kontrolündeki Dohuk, Erbil ve Süleymaniye’yi de içerecek şekilde genişletilmesi uygun görülmüştür.

Bu vilayetlerde bulunan firmalarımızın ve vatandaşlarımızın,

· her koşulda müteyakkız bulunmaları,

· kalabalık mekanlardan kaçınmaları,

· güvenlik tedbirlerini güçlendirmeleri,

· Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Erbil Başkonsolosluğumuz ile temasta olmaları,

· kesinlikle zorunlu olmadığı sürece bu vilayetlere ve bunlar arasında seyahatlerini sınırlandırmaları,

bu vilayetlerde kalışı zorunlu olmayanların ise mümkün olan en kısa sürede bu vilayetlerden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir.

Mevcut koşullarda halihazırda Irak’ın tüm vilayetlerinde bulunan vatandaşlarımızın güvenlik durumunun daha da bozulması ihtimalini dikkate alarak en ihtiyatlı ve emniyetli hareket tarzını benimsemeleri önerilmektedir. Bu durum bu vilayetlere seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımız için de geçerlidir.

Gelişmelere göre Irak’a ilişkin bu seyahat ve güvenlik duyurumuzun kapsamında gerekli değişikliklere gidilebilecek olup, kamuoyumuz güncel gelişmeler hakkında bilgilendirilecektir.

Vatandaşlarımızın, Bakanlığımız’a ilaveten, Bağdat Büyükelçiliğimiz, Erbil Başkonsolosluğumuz ve Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığımızca görev bölgeleri koşullarına göre farklılık arzedebilecek güvenlik durumu hakkında yapacakları uyarı ve duyuruları da takip etmelerinde fayda görülmektedir.

İhtiyaç duyulduğu takdirde aşağıda irtibat bilgileri sunulan Bağdat Büyükelçiliğimiz, Erbil Başkonsolosluğumuz, Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığımız ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurulması mümkündür."