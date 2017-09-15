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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'İdlib' açıklaması !

Dışişleri Bakanlığı , Astana’daki Suriye görüşmeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Yapılan açıklamada İdlib vilayeti ve civarını kapsayan çatışmasızlık bölgesi ilan edildiği bildirildi.

15 Eylül 2017 Cuma 15:02
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'İdlib' açıklaması !

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle; "İmzalanan muhtırada öngörülen İdlip vilayeti ve civarını kapsayan çatışmasızlık bölgesi, 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde yapılan altıncı Astana toplantısında ilan edilmiştir. Astana toplantılarının üç garantör ülkesi arasında sağlanan mutabakat uyarınca, sözkonusu üç ülkeden gözlemciler, çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde oluşturulacak kontrol ve gözlem noktalarında konuşlandırılacaktır."

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, ateşkesin garantörü Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, dün ve bugün gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda, İdlib ilinde kurulacak 4'üncü çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını belirledi. Kaynaklar, İdlib bölgesine hangi güçlerin konuşlanacağına ilişkin görüşmelerin süreceğini bildirdi. Anlaşmanın kısa süre içinde deklarasyona yansıması bekleniyor.

DÖRT "ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ"


Astana'da 3-4 Mayıs'ta düzenlenen 4'üncü toplantıda Türkiye, Rusya ve İran, rejim güçleri ve muhalifler arasında çatışmaların en yoğun olduğu alanlarda "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulmasına karar vermişti. Beşincisi 4-5 Temmuz'da gerçekleştirilen diğer toplantıda ise garantör ülkeler, Ortak Çalışma Grubu'nun çatışmasızlık bölgelerinin sınırları üzerine çalışmasına devam etmesi kararı almıştı.

Toplantı sırasında ABD ve Rusya'nın, Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerini kapsayan çatışmasızlık bölgesinde, ABD'nin de söz sahibi olacağı bir güvenli bölge kurmak için ayrı bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı. Yürürlüğe 9 Temmuz'da giren ateşkesi denetlemek için Rus askeri polisi bölgeye konuşlanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 22 Temmuz'da da Şam'ın doğusunda rejimin kuşatmada tuttuğu Doğu Guta bölgesinde ateşkes için anlaşıldığını ilan etmişti.

Rusya, 3 Ağustos'ta Humus'ta ateşkes sağlandığını duyurmuş ancak anlaşmaya bölgede nüfuzu sınırlı tek bir muhalif grubun imza attığı öğrenilmişti.

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