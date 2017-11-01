Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki terör ile ilgili ilk açıklama

ABD'de terör şoku..ABD , Cadılar Bayramı kutlamaları öncesinde bugün terör saldırısı ile şoka uğradı.Bir saldırganın kamyonetle bisiklet yolundaki insanların arasına dalması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.Olayla ilgili ilk resmi açıklama New York belediye başkanından geldi.New York Belediye Başkanı Bill de Blasio yaptığı basın toplatısında yaşanan olayı trajedi olarak belirlerken saldırıda 8 kişinin öldüğünü ve 12 kişinin de yaralandığını açıkladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TERÖR SALDIRI İLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

ABD'de ki dün gerçekleştirilen terör saldırı ile ilgil Türkiye'den ilk resmi açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Dışişleri Bakanlığı :New York şehrinde 31 Ekim günü sekiz kişinin ölümüne, ondan fazla kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısından büyük üzüntü duyduk.Saldırıyı şiddetle kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz.