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Diriliş Ertuğrul Dündar Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Yerine Kim Gelecek?

TRT1'in en çok izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul Yeni Bölümde Dündar Öldümü?Yeni Bölümde varmı yokmu Ertuğrul Gazi'nin Kardeşi Dündar bey Konya Yolunda Vasillus Tarfından pusuya düşürülerek öldürülüyor'mu?

29 Mart 2017 Çarşamba 23:43
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Diriliş Ertuğrul Dündar Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Yerine Kim Gelecek?

TRT1'in en çok izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul Yeni Bölümde Dündar öldümü?Konya'ya gitmekte olan Dündar bey Vasillus'un adamları tarafından tuzağa düşürülerek öldürülüyor. Kardeşinin ölümü Ertuğrul Gazi'yi gözyaşlarına boğuyor. yeni bölümde Dündar öldümü?Batuhan Karacakaya Dizidenmi ayrıldı geri dönecekmi?yerine kim gelecek

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Vasillus’un tüm planını Ertuğrul beye Ulaştıran Helena kendini bile bile tehlikeye atıyor.Vasillus Helena’nın Ertuğrul Gazi’ye bilgi taşıdığını öğrenecekmi?Diken Üstünde olan Helena Heceturyan Aracılığıyla Vasillus’un tüm planını Ertuğrul gaziye Ulaştırırken Heceturyan Kendilerini takip eden kişinin kim olduğunu anlayacakmı? Ertuğrul gazi ile Aliyar Bey ise Vasillus’un kervanını ortadan kaldırmak için el birliğiyle harekete geçer.Canderbeyoğlu Ural Oba beyleri ile buluşup gelecekle ilgili planlarını Anlatır Ural Beye Diğer Oba Beyleri ne cevap verecek.

Ural Beyin teklifine diğer oba beyleri Ertuğrul Gaziye karşı cephe alacaklarmı? Ural Oba Beylerine Ertuğrul gazi ile Savaşmalarını gerektiğini söler. Diğer pba Beyleri Ural beyin bu teklifine ne cevap verecekler.Vasillus’un adamları ise mevzilenmiş gelen türk ordasunu ortadan kaldırmak için pusuda bekelrler.Ama Ertuğrul gazi ve Aliyar Vasillus’un ordusunu bozguna uğratırlar.Karacahisar kalesindeki Komtanların öldürülmesi sonrası Kaleye giriş ve çıkışlar tamamen kapatılır.

Tabi bu durum hem Turgut Samsa Kutlucayı Çok zor bir duruma sokar. Helena’nın büyük yardımıylada Tünelden kaçarak hayatlarını kurtarırlar.Helena’nın verdiği bilgiler sayesinde Ertuğrul gazi Vasillus’un getirtmeye çalıştığı mühimmatları ele geçirir.Mühimmatların Ertuğrul Gazi’nin eline geçtiğini öğrenen Vasillus öfkeden çılgına döner. Ve bunun hesabınıda askerlerine sorar. Vasillus Aldığı yenilgiler sonrası Ertuğrul Gaziye büyük darbe vurmanın planını yapar. Tabi bu durumda Ural ile birlikte hareket edecektir. Ural ile Vasillus Aliyar ile Ertuğrula büyük darbe vurmak için nasıl bir plan yapacaktır. Ural Vasillusa aralarında bir hain olduğunu ve bilgileri Ertuğrul Gaziye ulaştırdığını söyler.

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR:

Trt 1 ekranlarında pazartesileri ekrana gelen Diriliş Ertuğrul’a yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Dizide Ertuğrul’un kardeşini canlandıracak yeni oyuncuyu geçmişte çok sevilen bir diziden hatırlayacaksınız. Daha önce Aşk’ı Memnu dizisinde rol alan genç oyuncu dizide Bülent karakterine hayat vermişti.

Batuhan Karacakaya yeni dizisi Diriliş Ertuğrul dizisinde ise Ertuğrul’un kardeşi Dündar’ı oynayacak. Diriliş Ertuğrul (Dündar ) Batuhan Karacakaya Kimdir; Genç oyuncu 5 Şubat 1997 İstanbul doğumludur. En önemli oyunculuk deneyimini 2008 2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakteri tatmıştır. Yakışıklı oyuncu ayrıca son olarak 2011-2013 yılları arasında yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Mert karakterine hayat vermiştir.

Batuhan Karacakaya (d. 5 Şubat 1997, İstanbul) Türk oyuncu. Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı. Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandıracağını açıkladı.



Son Güncelleme: 30.03.2017 00:07
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