Diriliş Ertuğrul'dan 'Afrin' göndermesi

Ertuğrul Bey ve arkadaşlarının namaz kıldığı sahnede, "Biz cihana adaleti sağlamak için yola çıktık" denmesi, Afrin operasyonuna gönderme olarak yorumlandı.TRT'nin rekorları alt üst eden sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un dün akşam yayınlanan bölümünde TSK'nın Afrine başlattığı 'Zeytindalı Operasyonu'na göndermede bulunuldu.

Ekranların en çok sevilen dizilerinin başında gelen Dirikliş Ertuğrul'un bu haftaki bölümüne Ertuğrul Bey ve arkadaşlarının namaz kılıp dua ettiği sahneler damga vurdu.

Dua sahnesinde "Biz cihana adaleti sağlamak için yola çıktık" şeklindeki sözler, kahraman Mehmetçiğin Afrin operasyonuna gönderme olarak yorumlandı.