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Diriliş Ertuğrul'dan 'Afrin' göndermesi

TRT'nin rekorları alt üst eden sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un dün akşam yayınlanan bölümünde TSK'nın Afrine başlattığı 'Zeytindalı Operasyonu'na göndermede bulunuldu.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:30
Diriliş Ertuğrul'dan 'Afrin' göndermesi

 Ertuğrul Bey ve arkadaşlarının namaz kıldığı sahnede, "Biz cihana adaleti sağlamak için yola çıktık" denmesi, Afrin operasyonuna gönderme olarak yorumlandı.TRT'nin rekorları alt üst eden sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un dün akşam yayınlanan bölümünde TSK'nın Afrine başlattığı 'Zeytindalı Operasyonu'na göndermede bulunuldu.

Ekranların en çok sevilen dizilerinin başında gelen  Dirikliş Ertuğrul'un bu haftaki bölümüne Ertuğrul Bey ve arkadaşlarının namaz kılıp dua ettiği sahneler damga vurdu.

Dua sahnesinde "Biz cihana adaleti sağlamak için yola çıktık" şeklindeki sözler, kahraman Mehmetçiğin Afrin operasyonuna gönderme olarak yorumlandı. 

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