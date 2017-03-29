Diriliş Ertuğrul 83.Bölüm Fragmanı Gelecek Bölüm Şok Sahne TRT1

Vasillus’un tüm planını Ertuğrul beye Ulaştıran Helena kendini bile bile tehlikeye atıyor.Vasillus Helena’nın Ertuğrul Gazi’ye bilgi taşıdığını öğrenecekmi?Diken Üstünde olan Helena Heceturyan Aracılığıyla Vasillus’un tüm planını Ertuğrul gaziye Ulaştırırken Heceturyan Kendilerini takip eden kişinin kim olduğunu anlayacakmı?

Ertuğrul gazi ile Aliyar Bey ise Vasillus’un kervanını ortadan kaldırmak için el birliğiyle harekete geçer.Canderbeyoğlu Ural Oba beyleri ile buluşup gelecekle ilgili planlarını Anlatır Ural Beye Diğer Oba Beyleri ne cevap verecek. Ural Beyin teklifine diğer oba beyleri Ertuğrul Gaziye karşı cephe alacaklarmı?

Ural Oba Beylerine Ertuğrul gazi ile Savaşmalarını gerektiğini söler. Diğer pba Beyleri Ural beyin bu teklifine ne cevap verecekler.Vasillus’un adamları ise mevzilenmiş gelen türk ordasunu ortadan kaldırmak için pusuda bekelrler.Ama Ertuğrul gazi ve Aliyar Vasillus’un ordusunu bozguna uğratırlar.Karacahisar kalesindeki Komtanların öldürülmesi sonrası Kaleye giriş ve çıkışlar tamamen kapatılır. Tabi bu durum hem Turgut Samsa Kutlucayı Çok zor bir duruma sokar.

Helena’nın büyük yardımıylada Tünelden kaçarak hayatlarını kurtarırlar.Helena’nın verdiği bilgiler sayesinde Ertuğrul gazi Vasillus’un getirtmeye çalıştığı mühimmatları ele geçirir.Mühimmatların Ertuğrul Gazi’nin eline geçtiğini öğrenen Vasillus öfkeden çılgına döner. Ve bunun hesabınıda askerlerine sorar.

Vasillus Aldığı yenilgiler sonrası Ertuğrul Gaziye büyük darbe vurmanın planını yapar. Tabi bu durumda Ural ile birlikte hareket edecektir. Ural ile Vasillus Aliyar ile Ertuğrula büyük darbe vurmak için nasıl bir plan yapacaktır. Ural Vasillusa aralarında bir hain olduğunu ve bilgileri Ertuğrul Gaziye ulaştırdığını söyler.

Bunu duyan Vasillus bir kez daha çıldırır. Ve aralarındaki haini bulmak için büyük bir plan yapar.Vasillus Yaptığı Plan sonrası Hainin Helena Olduğunu öğrenecekmi?öte yandan Dündar bey’de yavaş yavaş Günyeli’ye bağlanmaktadır.Günyelide her geçen gün Hayme Ana’ya kendini sevdirmektedir.Halime ise yaşananlardan ötürü oldukça rahatsızdır.

Ertuğrul gazi’de Dündarı Günyeli konusunda uyarır.Peki Dündar Abisinin sölediklerine uyup Günyeliden uzak durmayı başaracakmı?Vasillus kaledeki hainin kim olduğunu ortaya çıkarıcakmı?Ural ise Oba Beyleri ile birlikte hareket edip Ertuğrul Gaziye nasıl bir zarar verecek. Ertuğrul gazi ve Aliyar beyi yeni bölümde hangi tehlikeler bekliyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Karacahisar kalesinde komutanları öldürdükten sonra, kaleye giriş çıkışların yasaklanması Samsa, Turgut ve Kutluca’yı zor durumda bırakmış Helena’nın yardımıyla tünelden kaçarak kurtulmayı başarmışlardı. Bunun yanında Helena, onlara çok önemli bir bilgi getirmişti. Bu bilgi sayesinde Ertuğrul’lar Vasilius’un getirttiği mühimmatları elde etmişlerdi. Mühimmatları Ertuğrul’lar tarafından alınan Vasilius ardı ardına aldığı darbelerle öfkeden çılgına dönmüştür. Artık Vasilius’u kontrol etmek çok zor olacaktır. Peki Vasilius’un eylemi ne olacaktır?

Ertuğrul Vasilius’a karşı nasıl bir karşı hamlede bulunacaktır? Turgut, Kutluca ve Samsa’nın kaleden kurtulmasından ve mühimmat bilgisinin Ertuğrul’a ulaştırılmasından sonra Vasilius, en yakınlarındakinden şüphelenmeye başlayacaktır. Bu şüphesinin ardından gidecek ve suçluları bulmaya çalışacaktır.

Bunun için zekice bir plan yapacak olan Vasilius, acaba istediği neticeye ulaşabilecek midir? Diğer yandan Dündar gittikçe Günyeli’ye bağlanmakta, Günyeli ise gün geçtikçe Hayme Ana’ya kendini sevdirmektedir. Halime bu durumdan ziyadesiyle rahatsız olmaktadır. Ertuğrul Dündar’ı Günyeli meselesinden uyarmıştır. Peki Dündar, abisinin uyarılarını dikkate alacak mıdır?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU:

Dünya yeni kudretini arıyordu. Ve Anadolu, emperyallerin kavgaya tutuştuğu bir diyardı. 1071’de Türklerin girdiği bu topraklara şimdi, Haçlılar ve Moğollar da ortak olmak istiyordu. Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya yeni sahibini arıyordu. İşte bu yangın yerinde, bizim hikayemizin kahramanı Ertuğrul da, 400 çadırlık obasına bir yurt arıyordu. Yıllardır yersiz ve yurtsuz kalan Kayılar, Ertuğrul’dan acılarına, çilelerine ve yolculuklarına son verecek bir yurt istiyordu.

Ertuğrul, göğü çadır, yeri yatak eyleyerek zor bir mücadeleye talip oldu. Tapınak Şövalyeleri ve vahşi Moğollar onun en büyük düşmanlarıydı. Ertuğrul, ümitlerin tükendiği bir çağda nice zorluğa göğüs gererek, azmi ve sabrı sayesinde düşmanlarını yendi ve Kayı boyuna bir yurt verdi. Bu yurtta üç kıtada altı asır hüküm sürecek olan dünyanın en ihtişamlı devleti Osmanlı İmparatorluğu kuruldu. Bu muhteşem devletin sırrı da kahramanımız Ertuğrul’un hikayesinde gizliydi.

Ertuğrul’un, İbn-i Arabi’den aldığı bu sır, onu adım adım hayallerine taşıdı. Ertuğrul, hayallerine giderken aslında dünyaya yeni bir medeniyet armağan etti. Temellerini attığı devlet, dünyanın kaderini değiştirdi. Biz de dünyanın kaderini değiştiren adamın destansı hikayesine, boyun eğmeyen karakterine, büyüleyici aşkına ve tüm insanlığa yetecek adalet duygusuna şahitlik edeceğiz. Diriliş “Ertuğrul” aynı zamanda bugünün hikayesi