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Diriliş Ertuğrul 29 Mart Yeni Bölüm 82.Son Bölüm TRT1 Canlı Yayın Ertuğrul Vasillus Büyük Savaş

TRT1'in dizisi Diriliş Ertuğrul 29 Mart Yeni bölüm 82.Son Bölümde Neler yaşandı. Ertuğrul Gazi İle Vasillus Savaşında kim kazanacak. Diriliş Ertuğrul 28 Mart Çarşamba Yeni Bölüm TRT1 Canlı Yayın

29 Mart 2017 Çarşamba 19:38
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Diriliş Ertuğrul 29 Mart Yeni Bölüm 82.Son Bölüm TRT1 Canlı Yayın Ertuğrul Vasillus Büyük Savaş

TRT1'in en çok izlenen dizilerinden Diriliş Ertuğrul 28 Mart Yeni Bölüm Nefesleri kesecek. yeni Bölümde Vasillus ile Ertuğrul Gazi kavgasında kim galip gelecek. Diriliş Ertuğrul 28 Mart yeni bölüm nefesleri kesmeye hazırlanıyor. TRT1 Canlı Yayın

Karacahisar kalesinde komutanları öldürdükten sonra, kaleye giriş çıkışların yasaklanması Samsa, Turgut ve Kutluca’yı zor durumda bırakmış Helena’nın yardımıyla tünelden kaçarak kurtulmayı başarmışlardı. Bunun yanında Helena, onlara çok önemli bir bilgi getirmişti.

Bu bilgi sayesinde Ertuğrul’lar Vasilius’un getirttiği mühimmatları elde etmişlerdi. Mühimmatları Ertuğrul’lar tarafından alınan Vasilius ardı ardına aldığı darbelerle öfkeden çılgına dönmüştür. Artık Vasilius’u kontrol etmek çok zor olacaktır. Peki Vasilius’un eylemi ne olacaktır? Ertuğrul Vasilius’a karşı nasıl bir karşı hamlede bulunacaktır?

Turgut, Kutluca ve Samsa’nın kaleden kurtulmasından ve mühimmat bilgisinin Ertuğrul’a ulaştırılmasından sonra Vasilius, en yakınlarındakinden şüphelenmeye başlayacaktır. Bu şüphesinin ardından gidecek ve suçluları bulmaya çalışacaktır. Bunun için zekice bir plan yapacak olan Vasilius, acaba istediği neticeye ulaşabilecek midir?

Diğer yandan Dündar gittikçe Günyeli’ye bağlanmakta, Günyeli ise gün geçtikçe Hayme Ana’ya kendini sevdirmektedir. Halime bu durumdan ziyadesiyle rahatsız olmaktadır. Ertuğrul Dündar’ı Günyeli meselesinden uyarmıştır. Peki Dündar, abisinin uyarılarını dikkate alacak mıdır?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Askerlerinin Aslıhan’ı getireceği rahatlığıyla mağrur halde Hanlı Pazar’a gelen Vasilius, tuzak kurduğunu sanırken büyük bir tuzağın içine düşmüş ve Ertuğrul Bey’in gazabına uğramıştır. Lakin kendini garantiye alan Vasilius, Bamsı’nın Teo’nun elinde olması sayesinde takas edilmek şartıyla kurtulmuştur.

Teo ve adamları üç Türkmen beyini öldürtmüş, bunun karşılığında Ertuğrul, Karacahisar Kalesinde üç komutanın cesedini sallandırma emrini vermiştir. Görev başarıyla tamamlanmıştır fakat Kutluca, Turgut, Samsa henüz kaleden çıkamamışlardır. Ertuğrul ve Aliyar’ın aklı da onlardadır. Peki Turgut, Kutluca ve Samsa bu büyük tehlikenin içinde kaleden kurtulabilecekler midir? Kalede komutanları sallandırılan Vasilius bu şok halinden sonra nasıl bir hamlede bulunacaktır? Onun hamlelerine Ertuğrul’un karşı hamlesi ne olacaktır?

Diriliş Ertuğrul İzlemek İçin TIKLAYINIZ

Diğer yandan Dündar, Acar Bey’in kızı Günyeli’ye gönlünü kaptırmış, bu durumu Halime’ye açmıştır. Fakat Halime, Günyeli’nin Acar Bey’in kızı olduğunu dolayısıyla bu sevdadan vazgeçmesini söylemiştir. Eğer durumu Ertuğrul Bey bilirse bu ilişkiye gönlü razı gelmeyecektir. Peki Dündar, yengesinin tavsiyesini mi dinleyecektir, yoksa her ne pahasına olursa olsun duygularının peşinden mi gidecektir?



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