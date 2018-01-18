Direnişin simgesi Fevzi el Cuneydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile biraraya geldi !

İsrail askerlerinin Filistin'li halka uyguladığı şiddetin ardından 22 İsrail askerinin tutukladığı Fevzi El Junidi (16), intifadanın sembolü olmuştu.

O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

22 İsrail askerinin tutukladığı Fevzi El Cuneydi'nın (16) fotoğrafının hikayesini ilk kez anlattı .Filistinli gazeteci Wisam Hashlamoun ; "Bu karenin bir sembol olacağı aklıma gelmedi. Düşündüğüm tek şey İsrail’in çocuk, kadın, yaşlı demeden Filistinliler’e uyguladığı şiddeti göstermekti" ifadelerini kullandı.

DİRENİŞİN SİMGESİ KÜLLİYE'DE

İsrail askeri tarafından gözaltına alınan 15 yaşındaki Cuneydi İstanbul'un ardından dün Ankara'ya geldi.Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen eL-Cuneydi'yi Başbakan Binali Yıldırım'da yalnız bırakmadı .