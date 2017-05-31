Galeriler Videolar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
97542
ALTIN
144.229
DOLAR
3.5287
STERLİN
4.5478
EURO
3.9638
Öz Kızlarına Fuhuş Yaptıran Anne Tutuklandı
Öz Kızlarına Fuhuş Yaptıran Anne...
Barışmak istediği arkadaşı tarafından öldürüldü!
Barışmak istediği arkadaşı tarafından öldürüldü!
Emre Mor PSG'ye gidiyor !
Emre Mor Dünya Devine Gidiyor
Burası Konya! Kar Kalınlığı 7 Metre
Burası Konya! Kar Kalınlığı 7...
Özel Güvenlikçilere FETÖ Operasyonu : 15 Gözaltı
Özel Güvenlikçilere FETÖ Operasyonu :...

Dikiz Aynası Her Şeyi Ortaya Çıkardı

Tekirdağ'da torun ile anneanneyi öldüren sürücü olay yerine düşen dikiz aynası sayesinde yakayı ele verdi..

31 Mayıs 2017 Çarşamba 13:55
Dikiz Aynası Her Şeyi Ortaya Çıkardı

TEKİRDAĞ'da yolun karşısına geçmek isteyen 67 yaşındaki Ayşe Zafer ile torunu 7 yaşındaki Eylem Cerus'a çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücü B.E.,olay yerine düşen otomobilin dikiz aynası sayesinde yakalandı.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Malkara kavşağı yakınlarında önceki gece yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Zafer ile torunu Eylem Carus'a İstanbul yönünden hızla gelen bir otomobil çarpıp kaçtı. Kazada ağır yaralanan Ayşe Zafer ile torunu Eylem Cerus, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Eylem Cerus, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hastanede yaşam savaşı veren Ayşe Zafer de bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Anneanne ve torununa çarparak ölümüne neden olan ve olaydan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için polis, olay yerinde ve çevredeki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay yerinde çarpmanın etkisiyle lüks otomobilin düşen dikiz aynasından yola çıkan Tekirdağ polisi, aracın marka ve modelini belirledi. Daha sonra kimliği tespit edilen sürücü B.E., Asayiş Büro ekipleri tarafından işyerinde gözaltına alındı. Sürücü B.E. ile ilgili soruşturma sürüyor.



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öz Kızlarına Fuhuş Yaptıran Anne Tutuklandı
Öz Kızlarına Fuhuş Yaptıran Anne Tutuklandı
ByLock'çu Öğretmen Kaçarken Yakalandı!
ByLock'çu Öğretmen Kaçarken Yakalandı!
Düzce'de Dışarıda ve Araçta Alkol Kullanılması Yasaklandı
Düzce'de Dışarıda ve Araçta Alkol Kullanılması Yasaklandı
DEAŞ Bombası El Bab'da Patladı : 3 Ölü 4 Yaralı
DEAŞ Bombası El Bab'da Patladı : 3 Ölü 4 Yaralı
Bu Fotoğraf 2 Buçuk Yıl Hapisle Sonuçlandı!
Bu Fotoğraf 2 Buçuk Yıl Hapisle Sonuçlandı!
Zonguldak Maden Ocağında Ümitler Tükeniyor
Zonguldak Maden Ocağında Ümitler Tükeniyor
Suç Şebekesine Tosya'da Operasyon!
Suç Şebekesine Tosya'da Operasyon!
Mersin'de Suriyeli Uyuşturucu Tacirlerine Gözaltı!
Mersin'de Suriyeli Uyuşturucu Tacirlerine Gözaltı!
Mersin'de Yasa Dışı Bahise 11 Gözaltı!
Mersin'de Yasa Dışı Bahise 11 Gözaltı!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim