Dikiz Aynası Her Şeyi Ortaya Çıkardı

TEKİRDAĞ'da yolun karşısına geçmek isteyen 67 yaşındaki Ayşe Zafer ile torunu 7 yaşındaki Eylem Cerus'a çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücü B.E.,olay yerine düşen otomobilin dikiz aynası sayesinde yakalandı.



Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Malkara kavşağı yakınlarında önceki gece yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Zafer ile torunu Eylem Carus'a İstanbul yönünden hızla gelen bir otomobil çarpıp kaçtı. Kazada ağır yaralanan Ayşe Zafer ile torunu Eylem Cerus, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Eylem Cerus, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hastanede yaşam savaşı veren Ayşe Zafer de bu sabaha karşı hayatını kaybetti.



Anneanne ve torununa çarparak ölümüne neden olan ve olaydan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için polis, olay yerinde ve çevredeki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay yerinde çarpmanın etkisiyle lüks otomobilin düşen dikiz aynasından yola çıkan Tekirdağ polisi, aracın marka ve modelini belirledi. Daha sonra kimliği tespit edilen sürücü B.E., Asayiş Büro ekipleri tarafından işyerinde gözaltına alındı. Sürücü B.E. ile ilgili soruşturma sürüyor.