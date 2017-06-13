DHKP-C, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Suikast Planlamış!

KADIKÖY'de polisin yaptığı operasyonda öldürülen kişinin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya silahlı ve bombalı saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.



Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik silahlı ve bombalı suikast hazırlığı olduğunu belirledi. Suikast iddialarına yönelik Kadıköy'de bulunan eve dün gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda polise ateş açtığı belirtilen İnanç Özkeskin ölü olarak ele geçirildi. Özkeskin'in terör örgütü DHKP-C'den kaydı bulduğu öğrenildi.